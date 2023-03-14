شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يذكر ريال مدريد بريمونتادا برشلونة.. تصريح ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الإنجليزي، ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول الإنجليزي، على مواجهة فريقه القادمة أمام ريال مدريد، فى إطار منافسات إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها غدا الأربعاء.

وقال أرنولد:"يجب أن نذهب إلى السنتياجو، لنقدم شيئا مميزا أمام ريال مدريد، بالطبع نطمح لمعادلة النتيجة رغم صعوبة المهمة، ولكن ليفربول فريقا كبيرا، وقد يكون قادرا على إحداث الفارق وإقصاء الريال".

وأضاف: " أننا لا نمتلك شيئا آخر لخسارته فى تلك المواجهة، سنقاتل من أجل الفوز فى المباراة، وقد تكون أحداث المباراة فى صالحنا، مثلما حدث فى مواجهة برشلونة بالآنفيلد، فى موسم 2019".

وتابع: "بالطبع ريال مدريد منافس كبير، ولكن ليفربول سيحافظ على كبريائه فى هذه المباراة، ولن يسمح بتكرار سقوطه مثلما حدث فى مواجهة الذهاب بهذا الشكل المهين، مهما كلفهم الأمر من جهد".



موعد مباراة ليفربول والريال

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يجدر بالذكر أن ريال مدريد قد تفوق على ليفربول فى مواجهة الذهاب بالآنفيلد بنتيجة 2/5.