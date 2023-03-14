شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن اقتراب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، من صفوف الدوري الألماني وتحديدًا نادي بوروسيا دورتموند.

ريال مدريد يقترب من ضم موهبة بوروسيا دورتموند

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النادي الملكي قريب للغاية من ضم جود بيلينجهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ودخل النادي الإسباني في مفاوضات جادة مع الدولي الإنجليزي، خاصة بعد اجتماع جوني كالافات كشاف ريال مدريد، مع مارك بيلينجهام "وكيل اللاعب" في لندن الأسبوع الماضي.

من المتوقع أن يتخد لاعب الوسط الإنجليزي قرار حاسم بشأن مستقبله في أواخر مارس أو أوائل أبريل، سواء بالانضمام إلى صفوف الملكي أو ليفربول الإنجليزي.

وفي ذات السياق يرتبط صاحب الـ 19 عامًا بعقد مع بوروسيا دورتموند طويل الأمد، ممتد حتى صيف 2025.

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة

من المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا على ريال مدريد مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.

على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره انتهى لقاء الذهاب في الأنفيلد بين الطرفين بفوز كتيبة كارلو أنشيلوتي بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليضع النادي الإسباني قدمًا في الدور الربع النهائي من دوري الأبطال.