شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد.. هجوم كاسح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد ليفربول لملاقاة ريال مدريد غدا الأربعاء، فى مواجهة مثيرة وقوية بين الفريقين. ضمن إياب منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، والتى من المقرر لها أن تقام فى السنتياجو، معقل الفريق المدريدي.

حيث يأمل ليفربول فى تحقيق الريمونتادا بذكري أحداث 2019،حينما توج بالفريق باللقب بعد تحويل هزيمته من برشلونة بثلاثية فى الذهاب، إلى فوزا ساحقا فى الإياب برباعية نظيفة.

فى حين يسعي ريال مدريد لتجنب المفاجأت، خاصة أن المباراة ستقام على ملعبه ووسطه جماهيره، بجانب أن النادب الملكي تمكن من نحقيق فوزا مريحا فى مواجهة الذهاب بنتيجة 2/5.



موعد مباراة ليفربول والريال

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة الريال

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: هارفي إليوت، ستيفان بايتشيتش، فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.