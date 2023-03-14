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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول.. مفاجأة فى الهجوم

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محمد الفلاح - يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة نظيره ليفربول غدا الأربعاء، فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، ضمن إياب منافسات دور ال 16 من ، والمقرر لها ان تقام فى السنتياجو برنابيو.

حيث يسعي الفريق المدريدي لتجنب المفاجأت أمام ليفربول، خاصة أن الفريق قد سبق له وأن حقق فوزا مريحا فى مواجهة الآنفيلد بالذهاب، والتى أنتهت بتفوق ريال مدريد بنتيجة 2/5.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ريال مدريد تحفظ كبير، تحسبا لإنتفاضة ليفربول، والذي مطالبا بالفوز بفارق 4 أهداف، من أجل تحقيق الريمونتادا والوصول إلى الدور ربع النهائي، عن طريق إقصاء بطل أوروبا.


موعد مباراة الريال وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فر تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.


تشكيل الريال المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، وروديجير، وميليتاو، وكامافينجا أيضا.

خط الوسط: مودريتش، وتشاوميني، وكروس أيضا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، وفالفيردي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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