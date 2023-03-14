شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول.. مفاجأة فى الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة نظيره ليفربول غدا الأربعاء، فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، ضمن إياب منافسات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها ان تقام فى السنتياجو برنابيو.

حيث يسعي الفريق المدريدي لتجنب المفاجأت أمام ليفربول، خاصة أن الفريق قد سبق له وأن حقق فوزا مريحا فى مواجهة الآنفيلد بالذهاب، والتى أنتهت بتفوق ريال مدريد بنتيجة 2/5.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ريال مدريد تحفظ كبير، تحسبا لإنتفاضة ليفربول، والذي مطالبا بالفوز بفارق 4 أهداف، من أجل تحقيق الريمونتادا والوصول إلى الدور ربع النهائي، عن طريق إقصاء بطل أوروبا.



موعد مباراة الريال وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فر تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل الريال المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، وروديجير، وميليتاو، وكامافينجا أيضا.

خط الوسط: مودريتش، وتشاوميني، وكروس أيضا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، وفالفيردي.