«الأهلي لن يترك أبناءه».. محامي كهربا يكشف موعد سداد الغرامة لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، عن تطورات أزمة جناح النادي الأهلي، مع ناديه السابق الزمالك.

وقال عبد العزيز، في تصريحات عبر فضائية "إم بي سي مصر" نقلتها موقع "بطولات"،: "لم نتوصل لـ اتفاق مع الزمالك بدفع 50% من قيمة الغرامة، هذه شائعات".

وأضاف محامي كهربا: "ما حدث منذ حوالي 5 أو 6 أشهر أنه جمعني اتصال بمرتضى منصور، والمحاولات فشلت لأن رئيس النادي طلب حضور أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء جلسة تسوية كهربا وتم رفض هذا الأمر، الأهلي ليس طرفًا في هذا الأمر، وعودنا مرة أخرى للقضايا".

وواصل: "نادي الزمالك كان يطالب بـ 9 ملايين دولار أمام المحكمة الرياضية، وغير صحيح أننا وصلنا لحل ودي مع الزمالك".

وتابع عبدالعزيز: "أعتقد ان النادي الأهلي لن يترك أبنائه، الأهلي ليس طرفًا في أزمة كهربا مع الزمالك، ولكن الأهلي ظهر وسند لكل لاعب يرتدي قميصه".

واستطرد محامي كهربا: "اللاعب هو من سيدفع الغرامة عن طريق فيفا، وسوف نسددها في آخر يوم في المهلة المحددة من الاتحاد الدولي، بعد ذلك سنرفع قضية على النادي البرتغالي لسداد الدفعة الخاصة بالنادي".

وأتم محامي لاعب الأهلي: "النادي البرتغالي متواجد ويوجد مستثمر يخوض مفاوضات لشراء النادي، سندفع الغرامة وبعد ذلك سنتصرف مع النادي، الأهم سداد كهربا للغرامة".