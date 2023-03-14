عدلي القيعي يكشف أسباب فشل التعاقد مع مهاجم لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب فشل إدارة النادي في التعاقد مع مهاجم للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال القيعي، في تصريحات له عبر برنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة "الأهلي": "كان يوجد لاعب أجنبي اتفقنا عليه وكان مطلبًا للجهاز الفني، وطلبنا منه الكشف الطبي وتأكدنا أن لديه إصابة قد تؤثر على مستقبله، ونحن كنا سندفع فيه مبالغ كبيرة بالدولار، هذا اللاعب لو كان اجتاز الكشف الطبي كان حل أزمة المهاجم، وهذا اللاعب كان أولوية رقم واحد".

وأضاف رئيس شركة كرة القدم بالأهلي: "بعدها دخلنا مع اللاعب الثاني "موليكا" الذي ظللنا 20 يوما في حديث مع ناديه، وكاد أن يفلت منا الوقت، وفي نفس الوقت اشتغلنا على لاعب برازيلي ولكن بعض الاشخاض تدخلوا في المفاوضات لتربك حساباتنا وفجأة مطالب اللاعب تغيرت، ووكيل اللاعب طلب مطالب غير مقبولة ومن يقبلها سيضع نفسه في دائرة الشبهة".

وتابع: "لأنه عندما يطلب الوكيل 700 ألف دولار عمولة هذا غير مقبول، لن يضغط أحد على النادي، هذا ليس معناه أنني لن أضم صفقات بل سنضم، ولكن الوقت سرقنا في صدمتنا من اللاعب الذي لم يجتاز الكشف الطبي، ولذلك أجلنا ضم صفقة المهاجم وتعاقدنا مع باقي الطلبات".

وواصل القيعي: "وضع الكرة المصرية يحتاج لمراجعة حقيقية، الأهلي يريد أن يُصلح لكن لا تعرقله، لا تعرقل النادي بأموال لا يعرف كيف يأخذها".

وقال: "البعض يتحدث ويقول إن النادي يوجد فيه أموالا وكل يوم يتم افتتاح منشآت، لكن المفاجأة أنه لا توجد سيولة في النادي، ويجب أن يكون هناك وقفة عند ذلك، نحن لا نطلب دعمًا من أحد بل نطلب حقنا لكي نتمكن من الاستمرار في العمل".

وأضاف: "الأهلي يُنفق أكثر مما يحصل عليه، العقد بـ 2 مليار على 4 سنوات، بمعني أن في الموسم 500 مليون، والمصروفات في الموسم تقترب من المليار".

واستطرد: "نحن لا نحصل على حقوقنا في الأوقات المناسبة؛ ولذلك مثلنا مثل الأندية غير المستقرة، لا توجد سيولة، أين الناس الذين من المفترض أن يعطوني حقي؟".

واستكمل عدلي القيعي: "الذي يقول (بلاش بخل في الصفقات) هذه المقولة أراها على أرض الواقع أنه لا مبرر لحجم الانفاق غير أن الناس طمعانين في الأهلي، عندما يتحدث النادي عن أي صفقة سواء داخل مصر أو خارجها الأندية تتعامل معنا من مستوى آخر يريدون أن يُشاركوننا في الثراء وهذا غير حقيقي"، موضحا: "نحن نريد في توقيت معين توفير عملة صعبة، أنا أتحدث عن واقع، لا نضع يدنا في جيوبنا ونخرج الأموال التي نحتاجها".