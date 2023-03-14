شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي الزمالك تحدياً قوياً عندما يحل ضيفاً على نظيره، فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجزائر اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبلة، وفضل الجهاز ألفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا السفر إلى الجزائر مبكرا للحصول على وقت كاف قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك

يتصدر نادي الترجي التونسي المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي نادي الزمالك برصيد 4 نقاط، وأخيراً فريق المريخ السوداني برصيد 4 نقاط.

مشوار الزمالك في دور المجموعات

استهل نادي الزمالك مشواره في دور المجموعات بالهزيمة على أرضه أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف، قبل أن يتعادل سلبياً خارج الديار مع المريخ السوداني، بينما خسر أمام الترجي في تونس بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق أول فوز له بالمجموعات على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دوري الأبطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.