موعد مباراة الأهلى والقطن بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بدروي أبطال أفريقيا يشغل اهتمام ملايين من الجماهير الأهلاوية بسبب أهمية المبارة للفريق وتـأثيرها في تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة القارية.

موعد مباراة الاهلي والقطن

ويلتقي الأهلي مع القطن في مدينة جاروا الكاميرونية في السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فرص تأهل الأهلي

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة ، ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي في التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الأبطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.