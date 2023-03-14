شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة الجمهورية لألعاب القوي للناشئين للموسم الرياضي 2022/2023 للإعاقات الحركية والسمعية والمكفوفين والشلل الدماغي طبقا للتصنيف الطبي الدولي علي ملاعب المركز الاولمبي بالمعادي والتي تقام خلال يومي 14 و 15 مارس الجارى.

وأتاحت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد مطر لكل لاعب المشاركة في مسابقتين كما اتاحت المشاركة بدء من الفئة العمرية 12 عاما باجمالي 126 مسابقة لكل الفئات ويشارك في البطولة عدد 130 لاعب ولاعبة يمثلون 18 نادي ومركز شباب ومؤسسات وجمعيات أهلية مقيدة باللجنة البارالمبية.

تقام المسابقات للفئات الطبية الجلوس والوقوف بنات وبنين في دفع الجلة ورمي الرمح وقذف القرص والصولجان بالاضافة الي سباقات الجري 100، 200 ، 400 ، 800 متر والوثب الطويل، وسوف يتم اختيار أفضل العناصر للانضمام للمنتخب القومي استعداد للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في باريس خلال شهر يوليو القادم.

يذكر أن عدد 9 لاعبين من الفريق القومي حققوا الرقم التأهيلي للمشاركة في بطولة العالم من خلال بطولة فزاع التي أقيمت في فبراير الماضي.