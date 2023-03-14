شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطبق نظام اليوم الكامل خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تطبيق نظام اليوم الكامل على لاعبيه حيث يتطلع جهاز الدراويش للإرتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم الخطط الفنية بشكل أكبر خلال فترة توقف الدوري بسبب ارتباطات المنتخب الأول.

ومن المقرر أن يشمل برنامج إعداد الإسماعيلى سلسلة من الوديات بغرض تجهيز كافة اللاعبين تبدأ غداً الأربعاء بمواجهة حرس الحدود بالقاهرة.

ويستعد الاسماعيلى لاستكمال لقاءات بطولة كأس الرابطة الأندية المصرية للمحترفين في أدوارها المقبلة ويترقب تحديد منافسه في دور الستة عشر.

قرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين من أجل مساندتهم في الفتة المقبلة لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى في بطولة الدورى.

ويعقد أبو بكر الحديدي العديد من الجلسات مع اللاعبين؛ من أجل منحهم الثقة والعودة مستواهم المميز من أجل تحقيق الفوز وتجميع النقاط في الفترة المقبلة.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي اللاعبين ببذل كل الجهد في إزالة العقبات أمامهم، ليكون تركيزهم داخل الملعب فقط ويعيدون البسمة مرة أخرى لجماهير الإسماعيلية.