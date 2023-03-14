شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى: لا نفكر فى تغيير بابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن إدارة النادي لا تفكر مطلقاً في تغيير الجهاز الفني للفريق بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق على بيراميدز في الجولة 21 من الدوري بهدفين مقابل هدف.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج كيك أوف مع أحمد خيري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نهنئ الجهاز الفني واللاعبون بالفوز المهم على بيراميدز ونريد البناء عليه كأنطلاقة جديدة للفريق في الدوري للخروج من الموقف الصعب بجدول الماسبقة واستعادة الاستقرار والأمان بعيدا عن شبح الهبوط.

أضاف: نواجه سوء توفيق في الكثير من المباريات حيث نكون متقدمين في النتيجة ثم نخسر مثلما حدث مثلا في مباراة الاتحاد السكندري عندما كنا متقدمين بالنتيجة بهدفين مقابل لا شئ ثم انقلب الوضع تمام لنتجرع الهزيمة وهذا سببه غياب التركيز .

واصل: جلسنا مع الجهاز الفني واللاعبون ووضعنا ايدينا على أوجه القصور وطالبنهم بعدم الاطمئنان لنتيجة أى مباراة لأننا كنا نعاني من تسجيل الاهداف في مرمانا دائما بالوقت بدل الضائع وكانت هذه أبرز السلبيات .

أكمل: محمد أبو جبل تعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة جدا خاصة بعد تألقه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب مصر ثم انتقل إلينا فكان هناك تراجع في المستوى لكن الحارس تأثر أيضا بسبب وجود اخطاء دفاعية لدينا.

وعن انتقال ناصر منسي للزمالك قال رئيس البنك الأهلي: البنك الأهلي لا يقف على أى لاعب مهما كان حجمه ووافقنا على رحيل ناصر منسي في يناير لأنه تشتت ذهنه وانشغل بفكرة انتقاله للزمالك ولذلك رفضنا الوقوف ضد رغبته خاصة وأنه لم يكن قد سجل للفريق سوى هدفين فقط قبل رحيله وبالتالي لم نتأثر فنيا بغيابه .

أضاف متحدثاً عن مصير الجهاز الفني: لا نفكر أبدا في تغيير الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو وهو يؤدى عمله بشكل جيد وكان يحتاج للوقت حتى يستوعب اللاعبون رؤيته وخططه ويتحقق الانسجام ومن الأساس لا نتملك رفاهية تغيير المدرب بسبب ضغط المباريات مع دخول الدوري في المرحلة الحاسمة والأخيرة ونحند ندعم بابا فاسيليو بكل قوة .

وأختتم: لا يهمنا مواجهة أى منافس في كأس الرابطة مع احترامنا لكل الأندية فكل المباريات صعبة وطموحنا الوصول لأبعد نقطة بهذه البطولة خاصة وأنه طريق للمشاركة في السوبر المحلي بعد تغيير نظامه وأصبح من أربع فرق منهم بطل كأس الرابطة.