شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تضم كبار الأهلى لتجاوز أزمة هزيمة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص اللاعبون الكبار بفريق الأهلي على عقد جلسة مع باقي اللاعبين للحديث عن ضرورة تجاوز أزمة مباراة صن داونز والتي خسر فيها الفريق الأحمر بنتيجة 5 / 2 ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كل من: محمد الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية على الحديث مع باقي زملائهم على ضرورة تجاوز الأزمة في أسرع وقت، وكذلك طالبوهم بضرورة تحمل النقد من جمهور الأهلي وعلينا مصالحة الجماهير في مباراة القطن وتحقيق الفوز من أجل إحياء حظوظ الأهلي في الصعود إلى ربع نهائي أفريقيا.

وتسيطر حالة من الحزن على الأجواء داخل مقر إقامة بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا منذ انتهاء مباراة صن داونز، ويعكف الجهاز الفني على تجاوز الأزمة وبدء التحضير لموقعة القطن الكاميروني.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، اللاعبين راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف المران غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل.

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الفريق استعداداته لمباراة القطن أمس في جنوب إفريقيا، حيث خاض اللاعبون الذين شاركوا أمام صن داونز تدريبات داخل صالة الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًّا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.