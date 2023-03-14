شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات ومهند لاشين يقتربان من قائمة منتخب مصر أمام مالاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى حسين الشحات لاعب النادى الأهلى ومهند لاشين لاعب فيوتشر من الانضمام لقائمة منتخب مصر لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية، بعد إعجاب روى فيتوريا بمستواهما مؤخرا.
ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجارى، استعدادًا لمباراتى مالاوى، وتحدد 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.
وتشهد مسابقة الدوري الممتاز توقفاً فى الفترة من 19 حتى 30 مارس الجارى بسبب معسكر المنتخبين الأول والأولمبى لكرة القدم، على أن تقام مباريات كأس الرابطة فى هذه الفترة.
وتُعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية عن مباراة نهائي كأس مصر والمؤجلات الخاصة بمباريات الدوري عقب إنتهاء مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية.