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الشحات ومهند لاشين يقتربان من قائمة منتخب مصر أمام مالاوى

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القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى حسين الشحات لاعب النادى الأهلى ومهند لاشين لاعب فيوتشر من الانضمام لقائمة منتخب مصر لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية، بعد إعجاب روى فيتوريا بمستواهما مؤخرا.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجارى، استعدادًا لمباراتى مالاوى، وتحدد 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.

وتتوقف مسابقة  الممتاز 17 يوماً، وتحديدا فى الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بجانب مباريات كأس الرابطة. 

 

وتشهد مسابقة الدوري الممتاز توقفاً فى الفترة من 19 حتى 30 مارس الجارى بسبب معسكر المنتخبين الأول والأولمبى لكرة القدم، على أن تقام مباريات كأس الرابطة فى هذه الفترة. 

 

وتُعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية عن مباراة نهائي كأس مصر والمؤجلات الخاصة بمباريات الدوري عقب إنتهاء مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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