شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات ومهند لاشين يقتربان من قائمة منتخب مصر أمام مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى حسين الشحات لاعب النادى الأهلى ومهند لاشين لاعب فيوتشر من الانضمام لقائمة منتخب مصر لمباراتى مالاوى فى التصفيات الأفريقية، بعد إعجاب روى فيتوريا بمستواهما مؤخرا.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجارى، استعدادًا لمباراتى مالاوى، وتحدد 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز 17 يوماً، وتحديدا فى الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بجانب مباريات كأس الرابطة.