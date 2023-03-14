شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات دور الـ16 ببطولة كنارى كلاسيك للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات دور الـ 16 ببطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، التي تستضيفها لندن خلال الفترة بين 12 إلى 17 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وشارك فى البطولة 8 لاعبين من مصر وهم: يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، مصطفى عسل، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مازن هشام، وعلي فرج، بينما انسحب فارس الدسوقي من البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وجاءت مباريات المصريين في هذ الدور كالتالي:

- كريم عبد الجواد والنيوزيلندي بول كول

- مازن هشام والسويدي نيكولاس مولر

- علي فرج والماليزي إيان يو نج

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر مارس الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، استقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، وعلى فرج إلى المركز الثالث، بينما تقدم الإنجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الرابع، وتراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، وفارس الدسوقي في المركز العاشر .

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.