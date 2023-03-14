شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس مشاركة "الونش" أساسيا فى مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك الاعتماد على محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى الخط الخلفى للفريق، بجانب حسام عبد المجيد، فى المباراة المقررة للفريق أمام شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام الجمعة المقبل.

وشارك الونش مع الزمالك فى الشوط الثانى أمام إنبى وظهر بشكل جيد وتعافى بشكل نهائي من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، ويسعى فيريرا لتأمين الجانب الدفاعى بشكل جيد أمام بطل الجزائر، مع الاعتماد على بناء الهجمات من الخلف واللعب على السرعة من أجل خطف هدف لتحقيق الفوز فى تلك المواجهة الصعبة.

ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراتيه المقبلتين بدورى أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائرى، ثم أمام المريخ السودانى باستاد القاهرة لضمان تأهله بشكل رسمى لدور الثمانية للبطولة بغض النظر عن نتائج الآخرين .

من ناحية أخرى، طلب فيريرا من جهازه المعاون ضرورة تجهيز ناصر منسى مهاجم الفريق استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وغاب ناصر منسى عن لقاء الزمالك أول أمس أمام إنبى بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث مع الزمالك أمام بيراميدز بالدورى.

ومن المتوقع أن يستعين فيريرا بخدمات ناصر منسى أمام شباب بلوزداد في ظل المستوى المتذبذب للتونسى سيف الدين الجزيرى وعدم اقتناع المدير الفني بقدرات سامسون أكينولا.