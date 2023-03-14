شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لتجهيز محمد عبد المنعم لمواجهة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة محاولات تجهيز محمد عبد المنعم مدافع الفريق لمباراة القطن، ويبذل أبوعبلة جهوداً كبيرة مع عبد المنعم بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز، وقال طبيب الفريق إن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لمباراة القطن.

فيما أكد الدكتور أبو عبلة جاهزية خالد عبد الفتاح لاعب الفريق للمشاركة في مباراة القطن، موضحاً أن عبد الفتاح أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك فى التدريبات الجماعية بشكل كامل، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بعد أن كان قد عانى خلال الفترة الأخيرة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ، فيما أستعاد الأهلي حسين الشحات بعدما شارك في تدريبات الفريق الأخيرة بجنوب أفريقيا ليؤكد جاهزيته هو الآخر لمباراة القطن المرتقبة.

واستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على الدفع برامى ربيعة مدافع الفريق فى التشكيل الاساسى للفريق أمام القطن الكاميرونى، فى ظل غموض موقف زميله محمد عبد المنعم الذى يشكو من ألم فى العضلة الضامة.

وشارك رامى ربيعة بديلا فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام صن داونز فيما دفع كولر بالثنائى محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم فى التشكيل الأساسى.

واستبعد كولر أيمن أشرف مدافع الأهلى من قائمة رحلة جنوب أفريقيا والكاميرون، وبالتالي لايتواجد فى قائمة المارد الأحمر الدفاعية سوى الثنائى ياسر إبراهيم ورامى ربيعة لقيادة خط الدفاع أمام بطل الكاميرون.

وخضع محمد عبد المنعم، لبرنامج علاجي مكثف صباح أمس بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.