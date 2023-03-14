شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سحب قرعة كأس رابطة الأندية بمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، وتقام القرعة فى الثانية ظهرا، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجارى.

من ناحية أخرى، اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عددا من القرارات، وجاءت كالتالي: تكليف خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد وحازم إمام عضو المجلس بمرافقة بعثة منتخب مصر الأول في مالاوى، واللواء حلمى مشهور ومحمد بركات بمرافقة بعثة المنتخب الأولمبى في زامبيا.

كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدربي المنتخبات الوطنية تمهيدا لتشكيل منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 و2009، ودراسة تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، والتأكيد على ضرورة حصول مدربى أندية القسم الأول علي الرخصة A على الأقل، علي أن يتم الحصول علي الرخصة pro بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين، مع ضرورة حصول مدربى الناشئين بأندية القسم الأول على الرخصة B على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين، وكذلك التأكيد على ضرورة حصول مدربى أندية القسم الثانى علي الرخصة B على الأقل، ، وحصول مدربى الناشئين بأندية القسم الثانى على الرخصة C على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين، ولن يُسمح لمن يخالف هذه المعايير بممارسة عمله في الأندية، بجانب الموافقه علي إقامة المباراة الودية للمنتخب الأولمبي أمام نظيره السودانى يوم 18 مارس الجارى.