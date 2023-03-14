شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض المران الأخير اليوم فى جنوب أفريقيا قبل السفر إلى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر آخر مران فى جنوب أفريقيا قبل السفر غداً للكاميرون على متن طائرة خاصة لخوض مباراة القطن، وتدرب الفريق يومى الأحد والاثنين وسيتدرب اليوم على ملعب الجامعة بجنوب أفريقيا قبل السفر غداً لمواجهة بطل الكاميرون، وتتناول بعثة الأهلي تطعيم الملاريا قبل السفر إلى الكاميرون.

وتلقى الأهلي هزيمة مريرة على يد مضيفه صن داونز بنتيجة (2-5) بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري الأبطال.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط.

وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.