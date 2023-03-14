شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة العالم للدراجات بمضمار استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للدراجات ، والتي تقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجارى بمشاركة 58 دولة.

ومن الدول المشاركة في البطولة كل من، أمريكا وإندونيسيا وماليزيا وإيطاليا وكولومبيا وبريطانيا وفرنسا وترينداد وتوباجو واليونان وهونج كونج واليابان وتايوان وإسبانيا والصين وهولندا وألمانيا والدنمارك نيوزيلندا وسويسرا والبرتغال وأيرلندا وبلجيكا وكندا وجاميكا والأرجنتين والنرويج وأوكرانيا وكازاخستان.

وتقوم لجنة المراسم بالبطولة باستقبال بعثات المنتخبات المشاركة فور وصولها إلى مطار القاهرة، واصطحابها إلى مقرات الإقامة المخصصة لها بعدد من الفنادق الكبري بالقاهرة.

وتحرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام اتمام التجهيزات اللازمة بشكل رائع يليق بإسم وتاريخ مصر كدولة رائدة، وبما يتوازى مع النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن مصر جاهزة لاستضافة البطولة بنجاح وجميع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة تسير بشكل جيد، ووفقا لمواصفات ومطالب الاتحاد الدولي للدراجات والذي سبق وان اشاد بنجاح مصر في تنظيم بطوله العالم للناشئين في مصر العام الماضي.

وقال وجيه عزام في تصريحات إعلامية أن مصر هي اول دولة عربية وافريقية واسيوية تنظم بطولة العالم للكبار ، خاصة أن اوربا وامريكا كانتا تحتكران عملية التنظيم ولاول مرة لا ينظماها ، وهذا نجاح لمصر كدولة ومؤسساتها ونجاح لمصر بلد الامن والامان في تنظيم البطولات الدولية الكبري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .