شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات نارية في موقف بنزيما من مباراة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق نادي ريال مدريد الإسباني، عن موقفه كريم بنزيما من مباراة الفريق المرتقبة أمام ليفربول، في إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

موقف كريم بنزيما من مباراة ليفربول في دوري الأبطال

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في صباح اليوم الثلاثاء عن موقف بنزيما النهائي من مباراة ليفربول، مؤكدة أن الدولي الفرنسي جاهز لموقعة الريدز الغد الأربعاء في دوري الأبطال.

وغاب بنزيما عن صفوف ريال مدريد خلال الفترة الماضية، بعد الإصابة التي لحقت به في تدريبات الفريق.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال 2022/2023

ومن المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا على ريال مدريد مساء الغد الأربعاء الموافق 15 من شهر مارس الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر حسم ريال مدريد لقاء الذهاب بالفوز على كتيبة يورجن كلوب بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليضع النادي الإسباني قدمًا في الدور الربع النهائي من دوري الأبطال 2022/2023