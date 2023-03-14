شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام لايبزيج في دوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى لقاء مرتقب يجمع بين مانشستر سيتي ولايبزيج في إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري الأبطال 2022/2023

وحسم التعادل الإيجابي موقعة الذهاب

بين الطرفين، بعد مباراة عصيبة من جانب كلًا منهما.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري الأبطال 2022/2023

من المقرر أن يقع لايبزيج ضيفًا على مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام لايبزيج في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل بيب جوارديولا بالتشكيلة التالية أمام الضيوف:-

في حراسة المرمى: إيدرسون.

وفي خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، آكي.

في الوسط: رودري، برناردو سيلفا، جوندوجان.

الشق الهجومي: محرز، هالاند، جريليش.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج ومانشستر سيتي اليوم في دوري الأبطال

تُذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت الرياضية"، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.