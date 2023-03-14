شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2023-3-14 في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عُشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة لجميع أحداث اللقاء المرتقب بينهم.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، جدول مباريات اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال، والقنوات الناقلة لجميع أحداث اللقاء المرتقب بين الأطراف، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على جدول مباريات إياب الدور الـ 16 اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بورتو × إنتر ميلان

- العاشرة بتوقيت القاهرة.

- الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

- الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

مانشستر سيتي × لايبزيج

- العاشرة بتوقيت القاهرة.

- الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

- الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية جميع مباريات اليوم في دوري الأبطال، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.