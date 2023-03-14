شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغادر إلى الجزائر اليوم لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجزائر اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز ألفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا السفر إلى الجزائر مبكرا للحصول على وقت كاف قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأنعش نادى الزمالك آماله فى التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على الترجى التونسى بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب، ونجح زيزو فى تسجيل هدف وصناعة هدفين لسيف فاروق جعفر وسيف الجزيرى .

من ناحية أخرى، طلب فيريرا من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، سرعة تجهيز جميع اللاعبين المصابين، وهم: عمر جابر، ومحمود شيكابالا، وعبد الله جمعة، ومحمد عبد الشافى، ومصطفى الزنارى، من أجل الاستعانة بهم فى رحلة السفر إلى الجزائر.

ويرغب فيريرا اصطحاب معظم اللاعبين تحسبًا للاحتياج لخدمات أى منهما حسب سير المباراة، خاصة أن فيريرا طلب من اللاعبين طى صفحة مواجهة إنبى فى مسابقة الدورى التى جمعتهما مساء أمس الأحد، والتركيز جيدًا فى لقاء شباب بلوزداد والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الخسارة التى تعرض لها الزمالك من ألفريق الجزائرى فى القاهرة بهدف دون رد.