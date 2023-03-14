شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فى الجولة الـ10 بدورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة العاشرة من بطولة دورى سيدات كرة السلة ، حيث تقام 3 مباريات بعد اعتذرا الزمالك عن استكمال الموسم. ومن المقرر أن يلتقى كل من الاتحاد السكندرى مع البنك الأهلى، والجزيرة مع الطيران، وسموحة مع سبورتنج في ديربى سكندرى.

و لا يخوض الأهلى مباراته اليوم، فوفقا للجدول أمام الزمالك، وبعد انسحابه وقرار اتحاد السلة بهبوطه للدرجة الثانية، فإن مباريات الفريق لا تقام واحتساب الفريق المنافس فائزا.



وتصدر فريق سيدات الأهلى جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الجزيرة في المركز الثانى برصيد 16 نقطة، وفى المركز الثالث يأتي سبورتنج برصيد 15 نقطة.

ويحل سموحة رابعا برصيد 12 نقطة، بالتساوى مع الاتحاد السكندرى صاحب المركز الخامس، وجمع الطيران 10 نقاط جعلته في المركز السابع، ويتذيل البنك الأهلى الترتيب برصيد 9 نقاط فقط

من ناحية أخرى قرر اتحاد كرة السلة ، برئاسة مجدى أبو فريخة، استحداث مرحلة تحت 20 سنة آنسات، اعتبارا من الموسم القادم 2023/2024.

وأرسل اتحاد السلة خطابا إلى الفروع بمختلف المحافطات لإخطارهم بالقرار، وحتى يتسنى لهم بدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعداد لهذه المرحلة السنية الجديدة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة جدول ترتيب بطولة دورى السيدات، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة من البطولة.