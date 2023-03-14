شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُطالب لاعبي الأهلي بعدم الاستسلام في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتحلّي بروح العزيمة والإصرار فى مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا، وعدم الاستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، أكد خلالها أن فرصة الفريق فى التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة، وإن كانت نتائج الآخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز فى مباراة القطن بالكاميرون الجمعة المقبل بدور المجموعات، مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز فى الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة فى تأهل الأهلي، كما شدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن مثل هذه الكبوات تحدث لجميع الفرق والمنتخبات الكبرى، ويجب أن يتعلّم منها الفريق للخروج سريعاً من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى للانتصارات والبطولات، وطالب المدير الفني لاعبيه بالاستقادة من "دروس" مباراة صن داونز حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء، مشددا على أن الجماهير تنتظر منهم التصحيح والفوز على القطن بالكاميرون الجمعة المقبل ، ثم الفوز على الهلال السوداني بالقاهرة حتى لو كانت المباراة الأخيرة "تحصيل حاصل" للمارد الأحمر.

ويحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.