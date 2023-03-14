شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يشارك فى تدريبات الداخلية بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد نجيب مدافع فريق الداخلية للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء فترة التأهيل الخاصة به، بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

وغاب محمد نجيب عن مباراة الداخلية أمام الأهلي ومباراة غزل المحلة فى بطولة الدوري، بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري حيث أصيب بكدمة فى الظهر.

واستأنف فريق الداخلية تدريباته الجماعية بعد الراحة السلبية التي منحها علاء عبد العال المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة غزل المحلة والتي فاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 فى المركز الـ13 في جدول بطولة الدوري.

ويستعد فريق الداخلية لمباراة دور الـ 32 في كأس مصر التي لم يحدد موعدها حتى الآن، حيث لا يوجد أى مباريات رسمية للفريق خلال الفترة المقبلة بسبب التوقف الدولي، فضلا عن خروج الفريق من منافسات كأس رابطة الأندية.

من ناحية أخرى، نجح مسئولو نادي الداخلية فى تمديد عقد سمير فكرى لاعب الفريق لمدة 3 مواسم إضافية أخرى، بناءً على طلب علاء عبد العال المدير الفني للفريق، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مبارايات الفريق في بطولة الدوري ، وتلقي سمير فكري العديد من العروض بعدد من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية من أجل ضمه في الموسم المقبل.