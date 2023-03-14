شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يعقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين لإعادة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين من أجل مساندتهم في الفتة المقبلة لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى في بطولة الدورى.

ويعقد أبو بكر الحديدي العديد من الجلسات مع اللاعبين؛ من أجل منحهم الثقة والعودة مستواهم المميز من أجل تحقيق الفوز وتجميع النقاط في الفترة المقبلة.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلي اللاعبين ببذل كل الجهد في إزالة العقبات أمامهم، ليكون تركيزهم داخل الملعب فقط ويعيدون البسمة مرة أخرى لجماهير الإسماعيلية.

من جانبه، عقد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الدراويش، الأحد، استعدادا للارتباطات المقبلة للفريق، سواء في الدوري أو كأس الرابطة.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

وتعادل الإسماعيلى مع فاركو سلبياً فى آخر ظهور بالدورى وتنتظره مباراة مهمة أمام سيراميكا فى الثالث من أبريل المقبل.