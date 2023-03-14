شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى عادل: كنت أتمنى تحقيق أفضل نتيجة واستفدت كثيرا من المشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت هايدي عادل، لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث، أنها كانت تتمنى تحقيق ميدالية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي أقيمت بالقاهرة، موضحة أنها استفادت الكثير خلال مشاركتها.

وكان الزوجي المصري المكون من هايدي عادل ومهند شعبان قد حقق المركز الرابع في منافسات التتابع المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي أقيمت في مصر، وذلك عقب حصد مجموع نقاط 1358 نقطة، فيما حل الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومعتز وائل في المركز الثاني عشر.

وقالت هايدي عادل: بالتأكيد كنت أطمح لتحقيق أفضل نتيجة لكن هناك الكثير من الدورس المستفادة بالنسبة لي، بطولة كأس العالم للخماسي الحديث هي أول بطولة في الموسم ، بالإضافة لعودتي من إصابة وكنت غير موفقة في بعض المنافسات.

وأضافت: دائما ما أقارن نفسي بنفسي من أجل تصحيح أخطائى، أتمنى أن أنجح في ذلك، وأن يحالفني التوفيق في البطولات المقبلة، وهناك جولات كأس عالم أخرى أستعد لها، بالإضافة لبطولة عالم مؤهلة مباشرة للأولمبياد.