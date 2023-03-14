الونش يُجري تدريبات بدنية وزيزو يخضع لتمرينات متنوعة قبل مواجهة بلوزداد

القاهرة - سامية سيد -

خضع محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج بدني منفرد قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين.

وأدى الونش تدريبات تقوية لرفع معدلات لياقته البدنية من أجل الوصول للمستوى البدني الذي يساعده على الجاهزية الكاملة للمباريات المقبلة.

وعاد الونش للمشاركة كبديل في مباراة إنبي بالأمس في الدوري بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

كما أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز البدني قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وحرص "زيزو" على خوض تدريبات متنوعة على المستوى البدني والتأهيلي في ظل الإجهاد البدني بسبب تلاحم المباريات.

وخاض "زيزو" تدريبات لفك العضلات والاستشفائية قبل خوض التدريبات الجماعية للزمالك اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.