عبد الباقى جمال يمنح لاعبى المحلة راحة اليوم من التدريبات الجماعية

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الباقى جمال، المدير الفني للفريق، منح راحة سلبية للاعبين من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء منعا للإجهاد والإرهاق، على أن ينتظم اللاعبون في التدريب الجماعى غدا الأربعاء المقبل باستاد المحلة، استعدادا لخوض مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويسعى عبد الباقى جمال لتصحيح الأخطاء خلال التدريبات الفترة الحالية، الذي سبق للاعبين الوقوع فيها خلال المباريات الأخيرة حتى لا تتكرر مرة أخرى، والتي تسببت في نتائج الفريق الأخيرة.

وحرص على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث على أهمية المرحلة المقبلة من أجل الوصول بالفريق للمكانة التي يستحقها والعودة للنتائج الإيجابية وتلاشي الأخطاء التى وقعوا فيها.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى الخامسة مساء.