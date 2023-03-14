ريال مدريد يصعد ضد برشلونة ويطالب بتعويضات

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد قرر تقديم شكوى ضد نظيره برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، بشأن دفع أموال لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام، للتأثير على نتائج المباريات.



واتهم القضاء الإسباني برشلونة ورئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا، بالفساد في الأعمال التجارية، وإدارة غير عادلة ومستندات تجارية مزورة.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن علاقة برشلونة وريال مدريد لن تعود جيدة كما كانت عليه، بعد أن تدخل الميرنجي في إجراءات قضية البرسا.



وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي ريال مدريد يضعون مصلحة النادي فوق كل شيء، وسيتعاملون مع قضية فساد برشلونة دون النظر إلى علاقة الناديين حتى في مشروع "السوبرليج".



وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد سيطلب فرض عقوبات على برشلونة، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات بعد التأكد من قضية الفساد.

المصدر: تقارير إسبانية