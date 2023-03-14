الامارات | الفلاحي: الأندية الخاصة طوّرت دوري الهواة وتحتاج إلى الدعم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي «سيتي»، سلطان الفلاحي، أن الفرق الأربعة التي تشارك في دوري الدرجة الأولى من غير الفرق الحكومية (سيتي وبينونة وغلف إف سي وفرسان هسبانيا) بحاجة للوقوف معها من قبل القائمين على الرياضة، ودعم تجربتها التي تشهدها الملاعب الإماراتية للمرة الأولى، حتى تتمكن من مواصلة حضورها، وخدمة كرة القدم الإماراتية.

ويحتل فريق «سيتي» المركز الـ15 برصيد 19 نقطة، بعد انتهاء الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى، بينما يوجد فريق «غلف إف سي» في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، وفي المركزين الأخيرين يوجد كل من «بينونة» برصيد 15 نقطة، و«فرسان هسبانيا» بثماني نقاط.

وقال الفلاحي لـ«الإمارات اليوم»: «أسهمت هذه الفرق في تطور ملموس لدوري الدرجة الأولى من خلال زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة، كما أسهمت في تشجيع الفرق التي لم تكن تشارك في المنافسات سابقاً لأسباب مختلفة على العودة للمشاركة في البطولة، وثبت صحة النهج الرياضي لهذه الفرق في استقطاب الكثير من اللاعبين الذين لم يحصلون على فرص المشاركة، بسبب اكتمال العدد في الأندية الحكومية، كما شجعت على الاستثمار الرياضي، ووسعت قاعدة اللعبة».

وأضاف: «يجب على الجهات الرياضية التعاون مع هذه الفرق لكي تواصل مهمتها في دعم الكرة الإماراتية عموماً ودوري الدرجة الأولى بشكل خاص، وهناك حاجة لتقديم دعم لهذه الفرق في ما يتعلق بالملاعب التي يلعبون عليها، وتعزيز استمرارها».

وتابع: «نتمنى أن يحظى فريقنا (سيتي) والفرق الأخرى بالدعم والرعاية من قبل الرعاة والشركات الداعمة، لما لذلك من دور بتثبيت أسس الفرق الجديدة، وضمان استمرارها في دعم الكرة الإماراتية».

وختم الفلاحي «الهدف من إنشاء هذا الفرق هو استثمار رياضي اقتصادي يخدم الرياضة الإماراتية، وهذه التجربة تحتاج لـ10 سنوات لكي تحقق الأهداف المرجوة من تأسيسها».

الفرق الأربعة

«سيتي»

«غلف إف سي»

«بينونة»

«فرسان هسبانيا»