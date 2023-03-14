الامارات | الشارقة يتأهل لنصف نهائي «خليجي اليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق اليد في نادي الشارقة انتصاراً مستحقاً على الأهلي البحريني بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (26-23)، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب ختام دوري مجموعات بطولة مجلس التعاون الخليجي الـ39 لأبطال الكؤوس، المقامة حالياً في صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، وتمتد حتى 17 مارس الجاري. وضرب الشارقة موعداً في نصف النهائي مع النجمة البحريني، متصدر المجموعة الأولى، غداً، فيما سيواجه الكويت الكويتي، متصدر المجموعة الثانية، فريق العربي القطري، وصيف المجموعة الأولى. كما شهدت مباريات المجموعة الثانية ذاتها فوز الصفا السعودي على الكويت الكويتي بفارق الهدف، وبنتيجة (26-25).

وانتزع الشارقة بانتصاره ثانية البطاقات المؤهلة عن مجموعته، باحتلاله مركز الوصافة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن الكويت الكويتي المتصدر.