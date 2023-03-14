الامارات | «أبيض الشاطئية» يفوز على قيرغيزستان استعداداً لكأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب قيرغيزستان 9-3، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس في ختام معسكره الحالي بمدينة باتيا التايلاندية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

سجل أهداف منتخبنا الوطني راشد عيد (3 أهداف)، وهيثم الكعبي (هدفين)، وعبدالله دهقاني (هدفين)، وكمال علي ووليد المحمدي.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، الخميس المقبل، بلقاء المنتخب الوطني مع أوزبكستان.