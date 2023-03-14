الامارات | الدورة العمالية تختتم الأحد في جبل علي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُختتم يوم الأحد المقبل، فعاليات الدورة العمالية بإقامة نهائي بطولة الشركات للكريكت الذي تحتضن منافساته ملاعب السكن العمالي لشركة دبي القابضة في جبل علي.

وكان مجلس دبي الرياضي قد نظم بالتعاون مع شركائه: اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي ومبادرة الروح الإيجابية، وبرعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وجائزة تقدير، النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» التي تقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، في مختلف الملاعب بدبي.

وتتضمن الدورة 11 لعبة رياضية هي: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، سباق الطريق، السباحة، والكريكت، بمشاركة أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي.

وجرت بطولة السباحة في مسبح نادي الوصل الرياضي ضمن منافسات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية»، وشهدت بطولة السباحة العمالية مشاركة واسعة من العمال من مختلف الشركات الذين تنافسوا في سباقات 50 و100 و200 و400 متر حرة.

وفاز فريق شركة إيمريل بالمركز الأول للترتيب العام للبطولة تلاه شركة إينوك ثم شركة دلسكو، وتوج مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي الفائزين، إذ تم توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان له، إن الهدف من إقامة الدورة العمالية هو رفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم.