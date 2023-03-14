الامارات | المنصوري يشارك في كأس الأمم للمضمار بمصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك دراج المنتخب الوطني بطل الإمارات والعرب وآسيا، أحمد المنصوري، في سباقات المضمار، ببطولة كأس الأمم للمضمار، التي تقام في مصر من 14 حتى 17 الجاري، بمشاركة 50 دولة و8 فرق محترفة.

وضمت البعثة كلاً من مدير المنتخب يوسف ميرزا، والمدرب شريف عبدالله، وتأتي المشاركة عقب فوز المنصوري بلقب الدولة لسباق المضمار فئة الأومنيوم، التي أقيمت في الشارقة الأسبوع الماضي.