الامارات | لوكا وسارا بطلا تحدي الفجيرة للياقة البدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اللاعب الصربي لوكا جوكيتش بالمركز الأول للفردي في فئة المحترفين لبطولة تحدي اللياقة البدنية التي اختتمت أول من أمس في نادي الفجيرة، فيما فازت الآيسلندية سارا سيغموندسدوتر بالمركز الأول لفئة اللاعبات المحترفات.

وفي فئة الهواة فاز اللاعب الإسباني إدواردو بالمركز الأول للفردي، فيما فازت البولندية مونيكا في فئة الإناث، وفي الفرق فاز فريق لفتديكس بلاك الذي يضم نخبة من لاعبي بريطانيا وأيرلندا.

وحل في صدارة اللاعبين الإماراتيين بدر النوري وأحمد الشحي، فيما قدم كل من سالم آل علي وإبراهيم الشامسي وسالم الخيال وراشد الأنصاري وجاسم البلوشي مستويات فنية مميزة.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين الأوائل في البطولة التي شهد جانباً من فعالياتها الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، وبحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لبناء الأجسام فارس دخيل، والأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبدالرحيم المري ورئيس اللجنة المنظمة أحمد بن ظبوي ورئيس مفوضية كشافة الفجيرة عبيد الكعبي والمنسق الإداري للبطولة طارق عبدالله وعدد من القيادات الرياضية.

بدوره، أثنى الشيخ عبدالله الشرقي على البنى التحتية المميزة التي تتمتع بها الفجيرة ووصفها بأنها كانت سبباً مهماً للنجاح ورحب بالمكاسب التي أسفرت عنها البطولة مبيناً أنها شهدت منافسات قوية بين اللاعبين وحضور مميز من قبل الجمهور واللاعبين ومدربيهم، موضحاً: «حققت البطولة جميع الأهداف المرسومة لها وأبرزها التعريف بثقافة ممارسة رياضة اللياقة البدنية تمهيداً لتنظيم بطولات أخرى في باقي إمارات الدولة وفقاً للخطط الفنية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية».