شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز: هدفنا التتويج بلقب أفريقيا.. ولا مجال للتفويت أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى خالد على، منسق فريق صن داونز الجنوب أفريقى، أن فريقه يقدم عروضا قوية، والفريق هدفه في الموسم الحالي التتويج بالبطولة العربية ، مضيفا أن كل اللاعبين مثل بعضهم ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي ولاعب احتياطي، والمدير الفنى يرى من يناسبه.

وقال خالد على، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر، إن كل المباريات بالنسبة لصن داونز يلعبها على الفوز، سواء داخل أو خارج جنوب أفريقيا، وما يتردد عن تفويت المباراة أمام الهلال السوداني يسيء للفريق وطموحات الصعود أول المجموعة لتفادي فريق قوي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ولا مجال للحديث عن التفويت أمام الهلال.

وأوضح أن بيرسي تاو خريج مدرسة ماميلودي صن داونز، وموكوينا هو من كان يدربه من قبل، وتاو لاعب جنوب افريقي ويعلم طريقة لعب كل الفرق في بلده وتألقه ليس وليد اللحظة وأعتقد أن الإصابات أثرت عليه.

وأضاف: "بالنسبة لصن داونز أكبر حشد جماهيري حدث كان أمام الأهلي؛ لأنها مباراة أمام نادى القرن، والجمهور استمتع بـ7 أهداف في مباراة العودة، والأهلي لم يكن في يومه، وأي فريق يواجه الأهلي تكون لها حسابات خاصة من الناحية الجماهيرية والتسويقية وتكون مهمة لأي مدير فني".