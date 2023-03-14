شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وطارق مؤمن يتأهلان لربع نهائى كنارى كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل الثنائي المصري، طارق مؤمن، ومصطفى عسل، إلى الدور ربع النهائي ببطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، التي تستضيفها لندن خلال الفترة من 12 إلى 17 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز طارق مؤمن على منافسه الانجليزي باتريك روني بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 11-6.

بينما فاز مصطفى عسل على منافسه الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-3.

بينما خسر مروان الشوربجي أمام الإسباني بابتيست ماسوتي بنتيجة 2-1وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 3-11, 11-6, 11-5.