شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 /3 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها فيريرا يطلب مشاهدة مباراتى بلوزداد أمام المريخ السودانى قبل مواجهة الجمعة، والبنك الأهلى يضيف 3 نقاط لرصيده من حساب بيراميدز فى الدورى، وفيتوريا يفاضل بين 6 وجوه جديدة قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى مالاوى، وتأجيل عقوبات الأهلى للاعبيه لحين العودة من الكاميرون، واقتراب حسنى عبد ربه من منصب مدير الكرة فى الإسماعيلى، بالإضافة إلى استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمرى الزمالك أمام بلوزداد.

طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من الجهاز الإدارى سرعة تجهيز عدد من المباريات الماضية لشباب بلوزداد الجزائرى لتحديد مواطن القوة والضعف لبطل الجزائر قبل مواجهتها المرتقبة الجمعة

البنك الأهلى يضيف 3 نقاط لرصيده من حساب بيراميدز فى الدورى