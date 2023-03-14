7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها والبنك الأهلى يضيف 3 نقاط لرصيده من حساب بيراميدز فى الدورى، وفيتوريا يفاضل بين 6 وجوه جديدة قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى مالاوى، وتأجيل عقوبات الأهلى للاعبيه لحين العودة من الكاميرون.

البنك الأهلى يضيف 3 نقاط لرصيده من حساب بيراميدز فى الدورى

حقق فريق البنك الأهلى فوزًا غاليًا على بيراميدز، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من الجهاز الإدارى سرعة تجهيز عدد من المباريات الماضية لشباب بلوزداد الجزائرى لتحديد مواطن القوة والضعف لبطل الجزائر قبل مواجهتها المرتقبة الجمعة

البنك الأهلى يضيف 3 نقاط لرصيده من حساب بيراميدز فى الدورى