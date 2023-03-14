شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة بنظام خروج المغلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن إقامة مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة بنظام خروج المغلوب، حيث سيتم غدا الثلاثاء سحب قرعة مباريات الدور الـ16 بمقر اتحاد الكرة.

وأوضح مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه ستتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجارى.

وتعد هذه هي النسخة الثانية من كأس الرابطة، حيث توج فيوتشر بالأولى، وذلك عقب فوزه على غزل المحلة في النهائي.

ومن المنتظر مشاركة أندية الأهلي وفيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والمصري وسموحة وفاركو.

بجانب أندية الزمالك وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وإنبي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون بدءا من دور الـ16.