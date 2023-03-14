شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إطلاق دورى الرديف قبل تشكيل منتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة إطلاق دورى الرديف فى الفترة المقبلة، بحيث يتم من خلاله اختيار لاعبى منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، مع تطبيق تصور مسابقات الناشئين لجميع المراحل السنية من خلال دورى المناطق ودورى القطاعات ودورى الجمهورية، بالإضافة إلى منتخبات المناطق.

وافتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأحد، دورة الرخصة التدريبية A بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل والدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالاتحاد.

وقال جمال علام، فى كلمته الافتتاحية، إن اتحاد الكرة حريص على النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين، لذا تم إطلاق دورة الرخصة A اليوم بعد توقف 7 سنوات، كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق دورات للرخصة C و B.

من جهته، استعرض الدكتور جمال محمد على المحتوى العلمى وبرنامج التنفيذ للدورة الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من غدٍ الإثنين بحضور 25 مدربا.

وتستمر الدورة لمدة 3 أشهر، وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصله تتخللها 48 ساعة تطبيقية.

حضرالافتتاح مجلس الإدارة والجهاز الفني والإدارى للمنتخبين الأول والأولمبي، وفاروق جعفر وعبد المنعم الحاج وحسام البدري لإجراء المقابلات الشخصية مع المدربين.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.