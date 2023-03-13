شكرا لقرائتكم خبر العميد يصعد للصدارة على أكتاف النصر.. والسماوي يواصل صحوته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزع فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب منافسيه الفريق النصراوي بعد أن تغلب عليه بهدف العقرب البرازيلي رومارينهو في لقاء كلاسيكو الجولة العشرين الذي احتضنه استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

في حين كشر فريق الهلال عن أنيابه مجددا حظوظه في المنافسة بعد تغلبه على مستضيفه التعاون برباعية نظيفة، بينما عاد فريق الشباب لسكة الانتصارات من جديد بعد فوزه على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

النمور تواصل سطوتها في شباك النصر تواصلت عقدة النصر أمام الاتحاد، بعد أن تمكن الأخير من حسم الكلاسيكو بهدف مهاجمه البرازيلي رومارينهو في المواجهة التي شهدت سيطرة اتحادية على مدار شوطي المباراة رغم تحصن مدرب النصر الفرنسي رودي جارسيا بخمسة مدافعين، ليعتلي صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة قبل 10 جولات من انقضاء الموسم الجاري.

مدرج الاتحاد يسجل رقما جديدا

سجل جمهور نادي الاتحاد رقما قياسيا جديدا في مواجهة الكلاسيكو أمام منافسه النصر في قمة الجولة 20، بحضور بلغ ( 57.244 ) مشجعا، كأعلى حضور هذا الموسم وبعائد مادي تجاوز 8 ملايين ريال، مواصلا تصدره ترتيب قائمة الحضور الجماهيري برصيد (364766) مشجعا في المباريات التي خاضها على أرضه.

الزعيم يعود للمنافسة من جديد

تمسك فريق الهلال بحظوظه في المنافسة على بطولة الدوري الحالي، عقب تغلبه على التعاون برباعية، متجاوزا تعثره في مؤجلتي الوحدة والفتح، ومرسلا رسالة تحذيريه لثلاثي المقدمة الاتحاد والنصر والشباب وبفارق مباراتين عنهما.

السماوي يسجل فوزه الثاني

سجل فريق الباطن ثاني انتصاراته هذا الموسم بعد تجاوزه ضيفه الخليج بهدف دون رد، مواصلا صحوته في القسم الثاني من الدوري بعد اكتمال عناصره الأجنبية واستبدال مدربه، متمسكا ببصيص أمل البقاء بين فرق أندية دوري روشن.

الفتح يحبط عودة أبها

أنقذ المغربي مراد باتنا مهاجم فريق الفتح فريقه من الخسارة عقب إدراكه للتعادل في الوقت بدل الضائع 90+10 بعد تقدم مستضيفه أبها في الشوط الأول، عن طريق عبدالله الزوري والإكوادوري كايسيدو.

كوزمين كونترا يعيد ضمك للانتصارات

عاد فريق ضمك لفورمة الانتصارات من جديد عبر بوابة مستضيفه الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل لفوزه السادس دوريا بقيادة مدربه الجديد الروماني كوزمين كونترا الذي نجح في أول مهمه له مع الفريق عقب قرار إقالة المدرب السابق الكرواتي كريشمير ريزيتش.

النواخذة والفرسان تعادل محبط

انتهت مواجهة الاتفاق بضيفه الوحدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، بعد أن فشل فرسان مكة في المحافظة على تقدمهم في شوط المباراة الأول والعودة من الدمام بالنقاط الثلاث، حيث أدرك السويدي روبن كوايسون هدف التعديل من ضربة جزاء.

الرائد يعيد العدالة لدوامة الهبوط

سحق فريق الرائد شباك مضيفه العدالة بثلاثة أهداف دون مقابل، عوض معها خسائره الأخيرة متقدما للمركز التاسع برصيد 24 نقطة، بينما ظل أصحاب الأرض «العدالة» على رصيدهم السابق برصيد 16 نقطة بالمركز ما قبل الأخير.

الغائب تالسكا يحتفظ بصدارة الهدافين

البرازيلي أندرسون تالسكا: 13 هدفا.

البرازيلي كارلوس جونيور:12 هدفا.

المغربي عبدالرزاق حمدالله:12 هدفا.

النيجيري أوديون إيغالو:11هدفا .

السعودي فراس البريكان:10 أهداف.

البرتغالي كريستيانو رونالدو: 8 أهداف