الشباب يخطف التعادل من القوة الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل القوة الجوية العراقي مع ضيفه الشباب السعودي بنتيجة (1-1)، مساء أمس بملعب البصرة الدولي، ضمن ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتمكن كرار نبيل من افتتاح التسجيل للقوة الجوية في الدقيقة 37، وخطف أرون بوبيندزا هدف التعادل للشباب في الدقيقة 69 من زمن المباراة التي قادها الحكم اللبناني علي رضا، وسط حضور جماهيري متوسط.

أولى محاولات القوة الجوية جاءت عن طريق تصويبة فرانكو تصدى لها الحارس الكوري الجنوبي كيم سونج.

ورد الشباب بإضاعة فرصة سهلة عن طريق أحمد عبده بعد دخول منطقة الجزاء ليسدد كرته إلى خارج المرمى بغرابة.

ووضع كرار نبيل فريقه بالمقدمة بعد تسديدة يسارية مخادعة، لم يستطع سونج التعامل معها، لتعانق شباك الشباب وسط فرحة عارمة لأنصار القوة الجوية.

مع انطلاقة الشوط الثاني، تحسنت الفعالية الهجومية للضيوف، وتوغل متعب الحربي من جهة اليسار وراوغ أكثر من لاعب، إلا أن خروج الحارس فهد طالب أحبط مجهوده الفردي.

بعد ضغط متواصل، نجح أرون بوبيندزا في خطف هدف التعادل، بعد تسديدة قوية سكنت شباك القوة الجوية.

لتنتهي المواجهة على وقع التعادل الإيجابي (1-1)، وتأجيل حسم بطاقة التأهل للدور الثاني، إلى مواجهة الإياب.