تتويج أبطال الفروسيةفي التقاط الأوتاد والرماية

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وتوج الفارس عبدالملك الخريف بطلا لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل، فيما حصل على المركز الثاني الفارس هشام التميمي، وجاء في المركز الثالث الفارس إبراهيم المبارك.
وفي بطولة التقاط الأوتاد توج الفارس حسن عسيري بطلا لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للفردي، فيما حصل على المركز الثاني عبدالله آل سليم، وجاء في المركز الثالث الفارس حامد الحبابي، وفي المجموع العام للفرق توج بالمركز الأول فريق النخبة، فيما جاء في المركز الثاني فريق رباط الخيل 1، وحل في المركز الثالث فريق التميز 1.
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