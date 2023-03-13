جروهي يصعد بالاتحاد لنصف نهائي كأس الملك

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الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان الاتحاد البادئ في التسجيل عن طريق «هارون كمارا» عند الدقيقة 16 من تمريرة رائعة من زميله «كورنادو».
وعدل النتيجة للفيحاء اللاعب «ريكاردو ريلر» في الوقت بدلا من الضائع 5+45. وبعد انتهاء الشوط الثاني والشوطين الإضافيين بالتعادل، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، وأنقذ الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي ركلتي ترجيح من أنتوني نواكيمي ومحمد البقعاوي ليصعد الاتحاد إلى نصف النهائي.
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