شكرا لقرائتكم خبر جروهي يصعد بالاتحاد لنصف نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك، بعد تجاوز عقبة مستضيفه الفيحاء بركلات الترجيح 4/3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان الاتحاد البادئ في التسجيل عن طريق «هارون كمارا» عند الدقيقة 16 من تمريرة رائعة من زميله «كورنادو».

وعدل النتيجة للفيحاء اللاعب «ريكاردو ريلر» في الوقت بدلا من الضائع 5+45. وبعد انتهاء الشوط الثاني والشوطين الإضافيين بالتعادل، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، وأنقذ الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي ركلتي ترجيح من أنتوني نواكيمي ومحمد البقعاوي ليصعد الاتحاد إلى نصف النهائي.