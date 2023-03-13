تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق كأس العلا للهجن اليوم

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وتشهد المنافسة 16 شوطا، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، وعشرة أشواط لسباقات الهجن، بينما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة أكثر من 80 مليون ريال، كما سيتضمن كأس العلا للهجن عددا من الفعاليات المتنوعة المتوفرة للحضور، تشمل عروضا فنية وموسيقية وثقافية، وتضم سوقا تراثيا فريدا من نوعه ومعارض فنية وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن.
ويهدف كأس العلا للهجن، الذي يعد المناسبة الأقوى والأغلى، وبمثابة كأس العالم للهجن، إلى الاهتمام بتطوير رياضة الهجن العريقة التي تعد جزءا من إرث المملكة وثقافتها، إضافة إلى إبراز تاريخ العلا العريق المملوء بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعة الخلابة والمذهلة. ويجمع كأس العلا للهجن على مدى أربعة أيام متتالية 40 من أفضل هجن السباقات في المنطقة للتنافس على الفوز بأكبر جائزة في تاريخ سباقات الهجن، حيث يتميز كل يوم في البطولة بنوع مختلف من السباقات، ويختبر السرعة والقدرة والتحمل لسفن الصحراء المذهلة.
وتحظى رياضة الهجن وسباقاتها باهتمام خاص من القيادة التي تسعى إلى تطويرها وفق رؤية طموحة تواكب التقدم، وتحافظ على تراث وأصالة المملكة، بينما تأتي أهمية مثل هذه السباقات لجذب عشاق الهجن من المواطنين والمقيمين والسياح.
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