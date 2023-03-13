شكرا لقرائتكم خبر 6 أجانب بدوري روشن في طريقهم للرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن دوري روشن السعودي مستمر ولن ينتهي قبل نهاية مايو المقبل، لكن بعض اللاعبين الأجانب أيقنوا أن وقت إقامتهم في المملكة شارف على النهاية.

وتسعى الأندية السعودية سنويا لضم أفضل اللاعبين المتاحين، وقد تحسنت وتطورت عملية اختيار الأجانب كثيرا في المواسم الأخيرة وبات الدوري السعودي مقصدا للعديد من نجوم العالم وآخرهم كريستيانو رونالدو.

ورغم التطور في اختيار نوعية الأجانب إلا أن عددا كبيرا من الصفقات لم يكتب لها النجاح وصدمت الأندية بمستويات بعض اللاعبين على الرغم من نجاحهم مع أنديتهم القادمين منها.

نستعرض عددا من اللاعبين الأجانب الذين حسم أمرهم بالرحيل عن الدوري السعودي الموسم القادم، بحسب موقع «جول بالعربي».

ماتيوس بيريرا - الهلال

رفض الهلال بداية الأمر التفريط بأي لاعب أجنبي لديه نظرا لعدم قدرته على تعويضه بسبب المنع من القيد، لكن درجة السوء التي وصل لها وضع ماتيوس بيريرا في الفريق أجبر الإدارة على الموافقة على رحيله معارا للوحدة الإماراتي.

الخلافات بين بيريرا ورامون دياز وصلت إلى مرحلة اللاعودة وأصبح لزاما مغادرة أحدهما النادي، ومع الأخذ بعين الاعتبار موسم صانع الألعاب المتواضع خلال إقامته في الرياض نرى أنه سيكون الطرف الخاسر في تلك المواجهة.

بيريرا في مفاوضات حاليا بالفعل مع عدة أطراف أبرزها كورينثيانس البرازيلي ورحيله عن الهلال أصبح مؤكدا تماما.

هيلدر كوستا - الاتحاد

محظوظ الاتحاد بامتلاكه مجموعة من أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، جميعهم لديهم دور بالغ الأهمية في الفريق باستثناء الجناح المعار من الدوري الإنجليزي هيلدر كوستا.

كوستا الذي وصل بطلب خاص من المدرب نونو سانتو هو الخيار الأول والدائم لدى المدرب عند اختياره 7 أجانب للعب من الـ8 المقيدين، حسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولذا لم يلعب سوى 13 مباراة.

خلال تلك المباريات الـ13 في دوري روشن السعودي لم يقدم كوستا الكثير، بل كان نقطة الضعف الواضحة في الهجوم وقد اكتفى بإحراز هدفين مما يؤكد أنه سيعود إلى ناديه الإنجليزي، ليدز يونايتد، عند انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

جلال الدين ماشاريبوف - النصر

حاولـت إدارة النصـر بالفعل التخلص من ماشـاريبوف خلال سـوق الانتقـالات الشـتوي الأخير لضم أجنبـي آخر لكنه رفض تماما وتمسـك بالبقاء رغبة منه في إثبات نفسه، وكذلك اللعب بجانب الأسطورة رونالدو.

لعب ماشـاريبوف بعض المباريـات بعد يناير ولكنه لـم يقدم أبدا ما يشـفع له، ولذا نرى المدرب رودي جارسيا يبقيه على دكة البدلاء ويعتمد على اللاعبين المحليين والشـباب أحيانا مثل سامي النجعي ومحمد مران وأيمن يحيى.

الجنـاح الأوزبكـي هـو أول المغادرين لنـادي النصر وغالبـا الدوري السـعودي بالكامل، خاصة في ظـل الحديث عن نية النـادي التعاقد مع أسـماء جديدة كبيرة.

سانتي مينا - الشباب

كانت التوقعات كبيرة جدا حين ضم الشباب المهاجم سانتي مينا بالإعارة حتى نهاية الموسم من سلتا فيجو، لكن أداء اللاعب لم يلب تلك التوقعات أبدا.

مينا ورغم إحرازه 6 أهداف وصناعته لـ4 خلال 19 مباراة في الدوري السعودي إلا أن العديد يجمع أن الشباب بحاجة لمهاجم أفضل، وأنه لو امتلك هذا الأفضل خلال الموسم الجاري لكان وضعه مختلفا تماما في المنافسة على اللقب.

اللاعب الإسباني تلقى انتقادات عديدة خلال الموسم، سواء على الصعيد الإعلامي أو الجماهير، وغالبا سيعود إلى الدوري الإسباني بنهاية الموسم.

بيتي مارتينيز - النصر

لا يختلف أحد على القدرات العالية لبيتي مارتينيز، ولكن لا يستطيع أحد أن ينفي كذلك أن الإصابات الكثيرة التي تعرض لها خلال مسيرته مع النصر عاقت نجاحه مع الفريق.

صانع الألعاب الأرجنتيني لم يلعب هذا الموسم سوى 7 مباريات في الدوري السعودي 4 منها فقط بشكل أساسي، ولم يترك خلالها أي بصمة رقمية.

اللاعب انتهى موسمه بعد تعرضه لإصابة أخرى قاسية وقد حاول النصر استبداله لكن طلبه قوبل بالرفض من اتحاد الكرة، لكن بالتأكيد لن يمنع النادي أي شيء من التخلي عنه الصيف القادم.

لوسيانو فييتو - الهلال

قبل شهرين، لم يكن أحد ليشكك في رحيل لوسيانو فييتو عن الهلال بنهاية عقده في يونيو القادم، لكن الآن قد ترى بعض الأخذ والرد والجدل حول مستقبله.

السبب في هذا بالطبع مستواه الذي شهد تطورا إيجابيا في الشهرين الأخيرين، وخاصة ظهوره المدوي في كأس العالم للأندية وحصوله على جائزة ثالث أفضل لاعب.

فييتو لديه إمكانيات جيدة لكن أعتقد أنها لا تكفيه للبقاء في الهلال، خاصة أنه الأقل عطاء وتأثيرا من زملائه الأجانب في الفريق، باستثناء بيريرا بالطبع، ولذا ستتم التضحية به أولا في سبيل دعم الفريق بأسماء أجنبية جديدة وقوية، وذلك بعدم تجديد عقده.