وصيف العالم يدافع عن تاريخه أمام الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن دور الـ8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض مساء اليوم، المواجهة المرتقبة بين الهلال والفتح، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وصل الهلال إلى دور الـ8 بعد تحقيقه الانتصار على فريق الاتفاق برباعية نظيفة في دور الـ16 بينما وصل فريق الفتح بعد تحقيقه الفوز على فريق الطائي بركلات الترجيح بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأكمل المدير الفني لفريق الهلال الأرجنتيني رامون دياز استعداد فريقه لخوض اللقاء بأداء تدريبات اعتيادية شارك فيها جميع اللاعبين بعد التدريبات الاسترجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء التعاون الجمعة الماضي والذي انتهى بفوز الهلال بأربعة أهداف دون مقابل، شمل تمرين فريق الهلال على عمل مناورة على أجزاء من الملعب لرسم التكتيك الذي ينوي تطبيقه في اللقاء.

من جانب آخر بدأ اللاعب عبدالإله المالكي اليوم في مقر النادي المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بعد أن أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي.

وتأكد غياب ثنائي الهلال سالم الدوسري والمالي موسى ماريجا، عن مواجهة الفتح، حيث أجرى ماريجا مرانا لياقيا في صالة الإعداد البدني، إضافة لأداء تدريبات بالكرة، فيما واصل الدوسري برنامجه التأهيلي على فترتين صباحية ومسائية.

وفي الجانب المقابل يسعى اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الفتح للإطاحة بفريق الهلال مرة أخرى بعد تحقيقه الانتصار في الجولة الماضية لمسابقة دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف جعلت فريق الفتح يحتل المركز السادس في سلم الدوري.

وعلى الجانب الفني ركز المدير الفني بنادي الفتح دونيس في تدريبات الفريق الأخيرة على الجوانب التكتيكية بشكل كبير، وذلك من خلال المناورة التي أجراها على كامل مساحة الملعب وشهدت حماسا كبيرا من قبل اللاعبين وتطبيق جمل تكتيكية مختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي.

وكانت التدريبات التي أقيمت على ملعب النادي بالأحساء انطلقت بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب والقفز على الحواجز والأقماع، بعدها تم إجراء تدريبات مختلفة باستخدام الكرة، قبل أن يقسم مدرب الفريق دونيس اللاعبين إلى مجموعتين ويجري مناورة تكتيكية متكاملة.